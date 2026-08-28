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"Трагедія у Вишневому не стала уроком": Корецький про вибухи в районі Житомирської траси

23:31 28.08.2026 Пт
2 хв
Що сказав Корецький про удар РФ по Київщині?
aimg Едуард Ткач
"Трагедія у Вишневому не стала уроком": Корецький про вибухи в районі Житомирської траси Фото: Сергій Корецький (kmu.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія у п'ятницю ввечері, 28 серпня, атакувала склади у Бучанському районі неподалік Житомирської траси, через що виникла детонація. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький натякнув, що це могли бути не просто склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами Корецького, наразі вже були доповіді глави МВС України та керівника ДСНС щодо удару РФ у Бучанському районі на Київщині, де після після влучання виникла пожежа з подальшою детонацію.

"Трасу Київ-Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби - їх евакуації", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр зазначив, що до ліквідації наслідків залучені всі необхідні сили та засоби. Водночас він згадав нещодавню трагедію у Вишневому, натякнувши таким чином, що сьогодні міг бути атакований військовий склад.

"На жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Очікую від правоохоронців миттєвої та суворої реакції", - резюмував Корецький.

Додамо, що наразі рух в обох напрямках на ділянці Житомирської траси перекрито. У поліції повідомили, що водії можуть об’їхати це місце альтернативними маршрутами.

Що відомо про подібну ситуацію у Вишневому

Нагадаємо, що росіяни 6 липня атакували населений пункт Вишневе Київської області. Внаслідок удару у місті пролунали дуже гучні вибухи, після чого відбулася детонація.

Згодом з'ясувалося, що під ударом опинився склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому", який знаходився фактично у житловому кварталі. Згодом керівників підприємства затримали.

Відомо, що внаслідок атаки та повторної детонації у Вишневому були знищені п'ять вулиць. Окрім того, були й інші наслідки.

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Київська область Сергій Корецький Війна в Україні
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