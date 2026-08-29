Взрывы возле Житомирской трассы: более 200 человек эвакуировали, есть погибшие

Более 200 человек были эвакуированы на Киевщине после атаки россиян на склады вблизи Житомирской трассы. Также известно о жертвах, количество которых пока не называется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко.

"К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие. Сейчас у нас нет окончательной информации о количестве жертв. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на местах", - написал чиновник.

Еще известно, что с места происшествия уже эвакуировали более 200 человек , среди них есть дети. Пожар продолжают ликвидировать.

"Самое главное сейчас - помочь людям и обеспечить их безопасность", - написал Ткаченко и отметил, что на месте атаки в Бучанском районе развернут оперативный штаб.

Вместе со спасателями, полицейскими, медиками и другими представителями оперативных служб чиновники ОГА работают над ликвидацией последствий.