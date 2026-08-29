ua en ru
Сб, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Взрывы возле Житомирской трассы: более 200 человек эвакуировали, есть погибшие

03:38 29.08.2026 Сб
1 мин
Пока количество погибших остается неизвестным
aimg Юлия Маловичко
Взрывы возле Житомирской трассы: более 200 человек эвакуировали, есть погибшие Фото: работники ГСЧС на ликвидации последствий (ГСЧС Украины)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Более 200 человек были эвакуированы на Киевщине после атаки россиян на склады вблизи Житомирской трассы. Также известно о жертвах, количество которых пока не называется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко.

"К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие. Сейчас у нас нет окончательной информации о количестве жертв. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на местах", - написал чиновник.

Еще известно, что с места происшествия уже эвакуировали более 200 человек , среди них есть дети. Пожар продолжают ликвидировать.

"Самое главное сейчас - помочь людям и обеспечить их безопасность", - написал Ткаченко и отметил, что на месте атаки в Бучанском районе развернут оперативный штаб.

Вместе со спасателями, полицейскими, медиками и другими представителями оперативных служб чиновники ОГА работают над ликвидацией последствий.

Взрывы возле Житомирской трассы

РФ вечером 28 августа нанесла удары по предприятию в Киевской области, на котором в результате кроме пожара сдетонировали взрывоопасные предметы. Сообщалось о пострадавших, а прокуратура начала расследование.

На инцидент отреагировал премьер-министр Сергей Корецкий. Он заявил, что недавняя трагедия в Вишневом не стала уроком, намекнув таким образом, что россияне могли атаковать военный состав в Киевской области, в селе Мила.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Житомир Взрыв
Новости
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне