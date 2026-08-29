Взрывы возле Житомирской трассы: более 200 человек эвакуировали, есть погибшие
Более 200 человек были эвакуированы на Киевщине после атаки россиян на склады вблизи Житомирской трассы. Также известно о жертвах, количество которых пока не называется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко.
"К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие. Сейчас у нас нет окончательной информации о количестве жертв. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на местах", - написал чиновник.
Еще известно, что с места происшествия уже эвакуировали более 200 человек , среди них есть дети. Пожар продолжают ликвидировать.
"Самое главное сейчас - помочь людям и обеспечить их безопасность", - написал Ткаченко и отметил, что на месте атаки в Бучанском районе развернут оперативный штаб.
Вместе со спасателями, полицейскими, медиками и другими представителями оперативных служб чиновники ОГА работают над ликвидацией последствий.
Взрывы возле Житомирской трассы
РФ вечером 28 августа нанесла удары по предприятию в Киевской области, на котором в результате кроме пожара сдетонировали взрывоопасные предметы. Сообщалось о пострадавших, а прокуратура начала расследование.
На инцидент отреагировал премьер-министр Сергей Корецкий. Он заявил, что недавняя трагедия в Вишневом не стала уроком, намекнув таким образом, что россияне могли атаковать военный состав в Киевской области, в селе Мила.