Вибухи біля Хмельницької АЕС і новий спікер Палати представників США: новини за 25 жовтня

Більш детально про те, що сталося у середу, 25 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Біля Хмельницької АЕС пролунали вибухи під час атаки росіян

Поблизу Хмельницької атомної електростанції вночі збили дрони-камікадзе "Шахед", які запустили росіяни.

Як розповіли експертам МАГАТЕ, один з дронів знищили за 5 кілометрів від станції, а інший - за 20. Будинки на майданчику були пошкоджені від вибухової хвилі.

Палата представників США обрала нового спікера

Палата представників США обрала свого нового спікера після відставки Кевіна Маккарті. Спікером нижньої палати американського Конгресу став республіканець Майк Джонсон.

Більш детально про те, чому це поганий варіант для України, - у матеріалі РБК-Україна.

Австралія виділила Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Австралія відправляє в Україну новий пакет військової допомоги розміром 12 млн доларів, до якого увійшли 3D-принтер по металу та системи боротьби з дронами.

Понад 40 артсистем та 800 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 25 жовтня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 296 310 військових.

Крім того, ЗСУ знищили 44 артсистеми та 28 бойових броньованих машин.

Президент Єврокомісії може відвідати Україну на початку листопада, – журналіст

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, відвідає Україну на початку листопада, написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, це може бути свідченням добрих новин для нашої країни.

У Києві знешкодили агентурно-бойову групу ФСБ, яка готувала потужні вибухи

У Києві було нейтралізовано "розконсервовану" агентурно-бойову групу ФСБ РФ.

Вона готувала серію потужних вибухів на об'єктах військового управління Сил оборони, які розташовані в Київській області.

Зеленський провів селектор: Україна готується до ударів по енергетиці та відповідатиме

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду.

"Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цього року не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів", - написав він.

Туреччина розпочала процес ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО

Спікер парламенту Туреччини Нуман Куртулмуш підписав протокол про вступ Швеції до НАТО.

Після цього заявку про вступ було передано до Комісії із закордонних справ Туреччини.

Українські пілоти розпочали льотну підготовку на F-16 у США

Українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у Сполучених Штатах Америки.

Тренування в штаті Арізона проводить 162 авіакрило, що є основним центром підготовки на F-16 для ВПС.

G7 до кінця жовтня оголосить про санкції проти російських алмазів, - Reuters

Країни "Великої сімки" планують анонсувати заборону імпорту російських алмазів вже до кінця жовтня, повідомляє Reuters.

За інформацією дипломатичних джерел видання, після такого анонсу G7 буде підготовлено відповідну пропозицію до 12 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.