Вибухи у Бєлгороді: пошкоджено понад 30 автомобілів, є поранені (фото)

За словами мера міста Валентина Демидова, за попередньою інформацією є постраждалі.

"Внаслідок обстрілу цієї ночі за попередньою інформацією двоє чоловіків постраждали. З осколковими пораненнями їх госпіталізували - медики надають допомогу", - написав Демидов.

Також, за словами мера, відомо про пошкодження понад 30 автомобілів та близько 130 шибок у квартирах будинків. Міський голова виклав фотографії наслідків.

Фото: наслідки вибухів у Бєлгороді (t.me/v_v_demidov/2753)

Вибухи у Росії

У російських населених пунктах часто трапляються різні вибухи, особливо у прикордонних регіонах.

Так, 4 січня вибух чули у Новоросійську (Краснодарського краю РФ). Росіяни казали про роботу системи ППО через нібито ракетну атаку.

Також ми писали, що росіяни заявили про нібито обстріли Курської області, пошкодження електропідстанції та відключення світла в кількох населених пунктах.

2 січня жителі Бєлгорода чули вибухи. В місті включили сирену ракетної небезпеки.