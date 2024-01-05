Взрывы в Белгороде: повреждено более 30 автомобилей, есть раненые (фото)

По словам мэра города Валентина Демидова, по предварительной информации есть пострадавшие.

"В результате обстрела этой ночью по предварительной информации двое мужчин пострадали. С осколочными ранениями их госпитализировали - медики оказывают помощь", - написал Демидов.

Также, по словам мэра, известно о повреждениях более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов. Городской голова выложил фотографии последствий.

Фото: последствия взрывов в Белгороде (t.me/v_v_demidov/2753)

Взрывы в России

В российских населенных пунктах часто происходят различные взрывы, особенно в приграничных регионах.

Так, 4 января взрыв слышали в Новороссийске (Краснодарского края РФ). Россияне сказали о работе системы ПВО из-за якобы ракетной атаки.

Также мы писали, что россияне заявили об якобы обстрелах Курской области, повреждении электроподстанции и отключениях света в нескольких населенных пунктах.

2 января жители Белгорода слышали взрывы. В городе включили сирену ракетной опасности.