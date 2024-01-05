RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрывы в Белгороде: повреждено более 30 автомобилей, есть раненые (фото)

Фото: после взрывов в Белгороде повреждено более 30 автомобилей, есть раненые (t.me/v_v_demidov/2753)
Автор: Владислав Прийменко

В российском Белгороде прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова.

По словам мэра города Валентина Демидова, по предварительной информации есть пострадавшие.

"В результате обстрела этой ночью по предварительной информации двое мужчин пострадали. С осколочными ранениями их госпитализировали - медики оказывают помощь", - написал Демидов.

Также, по словам мэра, известно о повреждениях более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов. Городской голова выложил фотографии последствий.

 

Фото: последствия взрывов в Белгороде (t.me/v_v_demidov/2753)

Взрывы в России

В российских населенных пунктах часто происходят различные взрывы, особенно в приграничных регионах.

Так, 4 января взрыв слышали в Новороссийске (Краснодарского края РФ). Россияне сказали о работе системы ПВО из-за якобы ракетной атаки.

Также мы писали, что россияне заявили об якобы обстрелах Курской области, повреждении электроподстанции и отключениях света в нескольких населенных пунктах.

2 января жители Белгорода слышали взрывы. В городе включили сирену ракетной опасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациявибухиБелгород