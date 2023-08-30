Вибухи на аеродромі у Пскові: пошкоджено декілька Іл-76

У російському Пскові сьогодні вночі пролунала серія вибухів, внаслідок яких пошкоджено кілька літаків Іл-76.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Джерела видання в екстрених службах РФ повідомили, що станом на даний момент відомо про чотири пошкоджені транспортні літаки Іл-76.

За даними російських ЗМІ, імовірно, у Пскові атаковано Черехинську військову базу – місце дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку.

Варто зазначити, що в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну керівник Bellingcat Христо Грозєв, посилаючись на джерела в українському уряді, повідомляв, що з Пскова у напрямку України прямували 18 транспортних літаків Іл-76.

Що являє собою Іл-76

Іл-76 - це радянський та російський важкий військово-транспортний літак, який серійно вироблявся в Узбекистані на Ташкентському авіаційному виробничому об'єднанні імені В. П. Чкалова. 2010 року виробництво літака було офіційно перенесено до Росії на завод в Ульяновську.

Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатний доставляти, залежно від модифікації, вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань 3600-4200 км з крейсерською швидкістю 770-800 км/год.

Вибухи у Пскові

У російському Пскові сьогодні вночі, 30 серпня, в районі аеропорту пролунала серія вибухів, після яких виникла сильна пожежа.

За словами очевидців, аеродром спільного використання був атакований кількома невідомими безпілотниками. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.