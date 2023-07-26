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Вибухи на аеродромі у Криму: ЗМІ показали супутникові знімки наслідків

Ілюстративне фото: ЗМІ показали супутникові знімки наслідків вибухів на аеродромі у Криму (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наслідки атаки на аеродром у селищі Веселе у Криму 24 липня зафіксували на супутникових знімках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим. Реалії.

Журналісти показали наслідки вибуху на аеродромі у селищі Веселе на супутникових знімках, зроблених Planet.com.

На супутникових знімках видно сліди пожежі, де, як раніше з'ясували OSINT-аналітики, ще в листопаді 2022 року почалися будівельні роботи.

Вибухи у Криму

Вранці 24 липня у селищі Веселе повідомляли про вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. У Міноборони Росії заявили, що Крим нібито атакували 17 дронів.

Через це гауляйтери Криму оголосили евакуацію населення в радіусі 5 км від місця вибухів у Джанкойському районі.

Кримські партизани повідомляли, що внаслідок атаки по Криму могла бути знищена партія ракет "Онікс", якими росіяни обстрілюють Одеську та Миколаївську область.

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Крым