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Росіяни вже вигадали причину вибухів у Єйську: нібито все за планом

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Вівторок 28 лютого 2023 22:13
Росіяни вже вигадали причину вибухів у Єйську: нібито все за планом Фото: Росіяни вже вигадали причину вибухів у Єйську (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Влада російського Єйська заявила, що вибухи в місті є "плановими". Оскільки на території району нібито відбуваються військово-тактичні навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Єйського району РФ Романа Бублика в Telegram.

"На території Єйського району проводяться військово-тактичні навчання, про які ми писали раніше. Дотримуйтесь спокою. Про все, що відбувається на території Єйського району, я вам завжди повідомляю, тому прошу не вестися на провокації, які поширюються в мережі", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні у російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи.

Раніше в тимчасово окупованому Джанкої було чути звуки вибухів, а в небі бачили сліди роботи ППО. Тоді росіяни також заявляли про нібито планові навчання.

Зазначимо, що в останній день зими у РФ повідомили про серію інцидентів, які нібито пов'язані з "атаками українських безпілотників". Про все, що відомо - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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