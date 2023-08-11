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Вибух на заводі під Москвою: росЗМІ заявляють про 48 знайдених фрагментів тіл

Фото: внаслідок вибуху на заводі під Москвою загинуло від 10 людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час вибуху, що стався на Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, ймовірно, загинуло понад 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське ЗМІ Baza.

Зазначається, що на місці вибуху рятувальники знайшли 48 фрагментів тіл - більшості загиблих відірвало кінцівки.

"Імовірно, останки належать тілам десяти людей. Розбори завалів продовжуються", - пише видання.

Також вони заявляли, що кількість загиблих може збільшитись до 15, оскільки завали ще не розібрали.

Вибух на заводі під Москвою

Нагадаємо, 9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі, що в Сергієвому Посаді, пролунав вибух. Повідомлялось, що внаслідок інциденту пострждало щонайменше 43 людини. Також в сусідніх будинках вибило шибки.

У ЗМІ повідомляли, що цей завод брав участь у виробництві новітнього російського "стелс"-бомбардувальника, а також виробляв спостережні прилади для силових структур.

Більш детально про вибух можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ВибухМосква