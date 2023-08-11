Вибух на заводі під Москвою: росЗМІ заявляють про 48 знайдених фрагментів тіл

Зазначається, що на місці вибуху рятувальники знайшли 48 фрагментів тіл - більшості загиблих відірвало кінцівки.

"Імовірно, останки належать тілам десяти людей. Розбори завалів продовжуються", - пише видання.

Також вони заявляли, що кількість загиблих може збільшитись до 15, оскільки завали ще не розібрали.

Вибух на заводі під Москвою

Нагадаємо, 9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі, що в Сергієвому Посаді, пролунав вибух. Повідомлялось, що внаслідок інциденту пострждало щонайменше 43 людини. Також в сусідніх будинках вибило шибки.

У ЗМІ повідомляли, що цей завод брав участь у виробництві новітнього російського "стелс"-бомбардувальника, а також виробляв спостережні прилади для силових структур.

Більш детально про вибух можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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