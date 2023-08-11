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Взрыв на заводе под Москвой: росСМИ заявляют о 48 найденных фрагментах тел

Фото: в результате взрыва на заводе под Москвой погибли от 10 человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

При взрыве, произошедшем на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посадах Московской области, вероятно, погибли более 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ Baza.

Отмечается, что на месте взрыва спасатели обнаружили 48 фрагментов тел - большинству погибших оторвало конечности.

"Вероятно, останки принадлежат телам десяти человек. Разборы завалов продолжаются", - пишет издание.

Также они заявляли, что количество погибших может увеличиться до 15, поскольку завалы еще не разобрали.

Взрыв на заводе под Москвой

Напомним, 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергеевом Посаде раздался взрыв. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере 43 человека. Также в соседних домах выбило стекла.

В СМИ сообщали, что этот завод участвовал в производстве новейшего российского "стелса"-бомбардировщика, а также производил наблюдательные приборы для силовых структур.

Более подробно о взрыве можете узнать в материале РБК-Украина.

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ВзрывМосква