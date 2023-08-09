Вибух на заводі під Москвою: у мережі повідомляють про першу загиблу

Внаслідок вибуху на заводі в російському місті Сергієв Посад Московської області є одна загибла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SHOT.
За інформацією російського пропагандистського Telegram-каналу, загинула 45-річна жінка.
Вона нібито отримала опіки всього тіла, що стало причиною смерті.
Нагадаємо, сьогодні у Московській області на Загірському оптико-механічному заводі стався вибух. Пізніше у мережі почали писати про те, що внаслідок інциденту десятки людей постраждали.
На заводі виготовляють наглядові прилади для силових структур і промисловості.
Росіяни стверджують, що причиною вибуху нібито став людський чинник. Він "прогримів на території заводу, де знаходився склад з піротехнікою".
Більш детально про вибух можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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