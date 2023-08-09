Взрыв на заводе под Москвой: в сети сообщают о первой погибшей

По информации российского пропагандистского Telegram-канала, погибла 45-летняя женщина.

Она якобы получила ожоги всего тела, что и стало причиной смерти.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Напомним, сегодня в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Позже в сети начали писать о том, что в результате инцидента десятки людей пострадали.

На заводе производят наблюдательные приборов для силовых структур и промышленности.

Россияне утверждают, что причиной взрыва якобы стал человеческий фактор. Он "прогремел на территории завода, где находился склад с пиротехникой".

Более детально о взрыве можете узнать в материале РБК-Украина.