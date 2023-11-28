Вибух у Запоріжжі: РФ атакувала місто "Іскандером", є поранений

"О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя", - розповів він.

За словами голови ОВА, попередньо ворог атакував місто однією з модифікацій балістичної ракети "Іскандер", хоча зараз тип ракети уточнюється.

"За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину", - зазначив Малашко.

Крім того, за його даними, від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

Вибух у Запоріжжі

Вранці 28 листопада в Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про застосування балістики. Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про вибух у Запоріжжі.

Зазначимо, що вранці пролунали вибухи і у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Перед "бавовною" у місті зникало електропостачання.