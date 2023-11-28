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Взрыв в Запорожье: РФ атаковала город "Искандером", есть раненый

Фото: РФ атаковала Запорожье "Искандером" 28 ноября, есть раненый (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали одно из предприятий Запорожья во вторник, 28 ноября. Вероятно, враг использовал ракету "Искандер", один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"В 08:51 во время воздушной тревоги враг нанес один ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья", - рассказал он.

По словам главы ОВА, предварительно враг атаковал город одной из модификаций баллистической ракеты "Искандер", хотя сейчас тип ракеты уточняется.

"По предварительным данным, на данный момент известно об одном легко раненном человеке", - отметил Малашко.

Кроме того, по его данным, от взрывной волны повреждения получил один из магазинов, расположенных рядом с местом удара.

Взрыв в Запорожье

Утром 28 нояюря в Запорожье и области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о применении баллистики. Позже местные СМИ сообщили о взрыве в Запорожье. 

Отметим, что утром прогремели взрывы и во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Перед "хлопками" в городе пропадало электроснабжение.

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Запорожьевибухи