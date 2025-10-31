Вибух на "Укрпошті" в Києві: поліція затримала підозрюваного

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції виявили рештки снаряду. Оперативники встановили відправника посилки – 40-річного мешканця Тернополя. Правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.

Поліцейські Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримали 40-річного чоловіка за місцем мешкання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку в його квартирі було вилучено ще десяток боєприпасів.

Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення.

Слідчі поліції Києва розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.