UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Вибух на "Укрпошті" в Києві: поліція затримала підозрюваного

Фото: поліція Києва затримала чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція Києва затримала чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Солом’янському районі. Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Поліції Києва.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції виявили рештки снаряду. Оперативники встановили відправника посилки – 40-річного мешканця Тернополя. Правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.

Поліцейські Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримали 40-річного чоловіка за місцем мешкання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку в його квартирі було вилучено ще десяток боєприпасів.

Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення.

Слідчі поліції Києва розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Фото: поліція Києва затримала чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті" (t.me/gunpKyiv)

 

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, у Солом'янському районі Києва у приміщенні "Укрпошти" прогримів вибух. Унаслідок інциденту постраждали люди.

Спочатку поліція повідомила про те, що вибух стався в сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду посилки. Унаслідок події постраждали п'ятеро працівників відділення пошти. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Згодом стало відомо, що вибух на сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві 30 жовтня стався під час контролю за пересиланням заборонених речей. Небезпечна посилка була не одна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВибухПоліція КиєваУкрпошта