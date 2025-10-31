Вибух на "Укрпошті" в Києві: поліція затримала підозрюваного

Поліція Києва затримала чоловіка, причетного до вибуху на "Укрпошті" у Солом’янському районі. Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Поліції Києва.
Під час огляду місця події слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції виявили рештки снаряду. Оперативники встановили відправника посилки – 40-річного мешканця Тернополя. Правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.
Поліцейські Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримали 40-річного чоловіка за місцем мешкання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку в його квартирі було вилучено ще десяток боєприпасів.
Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення.
Слідчі поліції Києва розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, у Солом'янському районі Києва у приміщенні "Укрпошти" прогримів вибух. Унаслідок інциденту постраждали люди.
Спочатку поліція повідомила про те, що вибух стався в сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду посилки. Унаслідок події постраждали п'ятеро працівників відділення пошти. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Згодом стало відомо, що вибух на сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві 30 жовтня стався під час контролю за пересиланням заборонених речей. Небезпечна посилка була не одна.