Небезпечна посилка була не одна: Смілянський розкрив деталі вибуху на "Укрпошті"

Київ, Четвер 30 жовтня 2025 19:15
UA EN RU
Небезпечна посилка була не одна: Смілянський розкрив деталі вибуху на "Укрпошті" Фото: гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський (Вталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Вибух на сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві 30 жовтня стався під час контролю за пересиланням заборонених речей. Небезпечна посилка була не одна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

"На одному з наших сортувальних центрів "Укрпошти" у Києві стався вибух. Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей", - повідомив Смілянський.

За його словами, завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.

Гендиректор "Укрпошти" зазначив, що система контролю спрацювала, однак п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога. Також триває розслідування.

"Головне зараз - здоров’я людей. Дякуємо медикам за швидку допомогу постраждалим. Деталі - коли це дозволить слідство. Ще раз звертаюся до наших шановних клієнтів: будь ласка, не наражайте на небезпеку наших співробітників, а також ваших друзів і близьких", - додав він.

Вибух на сортувальному центрі "Укрпошти"

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, у Солом'янському районі Києва у приміщенні "Укрпошти" прогримів вибух. Унаслідок інциденту постраждали люди.

Спочатку поліція повідомила про те, що вибух стався в сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду посилки.

Унаслідок події постраждали п'ятеро працівників відділення пошти. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Водночас джерела РБК-Україна уточнили, що вибух стався в приміщенні "Укрпошти". Пізніше цю інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

