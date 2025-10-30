Небезпечна посилка була не одна: Смілянський розкрив деталі вибуху на "Укрпошті"
Вибух на сортувальному центрі "Укрпошти" у Києві 30 жовтня стався під час контролю за пересиланням заборонених речей. Небезпечна посилка була не одна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.
"На одному з наших сортувальних центрів "Укрпошти" у Києві стався вибух. Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей", - повідомив Смілянський.
За його словами, завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.
Гендиректор "Укрпошти" зазначив, що система контролю спрацювала, однак п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога. Також триває розслідування.
"Головне зараз - здоров’я людей. Дякуємо медикам за швидку допомогу постраждалим. Деталі - коли це дозволить слідство. Ще раз звертаюся до наших шановних клієнтів: будь ласка, не наражайте на небезпеку наших співробітників, а також ваших друзів і близьких", - додав він.
Вибух на сортувальному центрі "Укрпошти"
Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, у Солом'янському районі Києва у приміщенні "Укрпошти" прогримів вибух. Унаслідок інциденту постраждали люди.
Спочатку поліція повідомила про те, що вибух стався в сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду посилки.
Унаслідок події постраждали п'ятеро працівників відділення пошти. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Водночас джерела РБК-Україна уточнили, що вибух стався в приміщенні "Укрпошти". Пізніше цю інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.