Вибух в центрі Бердянська: поранено відомого колаборанта

Внаслідок вибуху в окупованому Бердянську постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" росіян, колаборант Павло Іщук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА Мелитополь".
"Про це пишуть ресурси, які обслуговують орків. Інформація потребує перевірки.
Вибуховий пристрій спрацював, за їхніми твердженнями, поряд із будинком. Він був начинений металевими кульками чи цвяхами", - йдеться у повідомленні.
При цьому місцеві паблики, на які посилається "РІА Мелітополь", пишуть, що Іщука доставлено до лікарні. Він перебуває у свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.
"Павло Іщук колись був українським журналістом, головним редактором видання "Город". Встиг опрацювати і представником місцевого міського голови", - зазначають у Telegram-каналі.
Нагадаємо, в центрі окупованого Бердянська (Запорізька область) стався потужний вибух, повідомлялося про постраждалих.
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