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Взрыв в центре Бердянска: ранен известный коллаборант

Фото: стало известно, кто именно пострадал во время взрыва в Бердянске 31 октября (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В результате взрыва в оккупированном Бердянске пострадал так называемый "первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" россиян, коллаборант Павел Ищук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"Об этом пишут ресурсы, обслуживающие орков. Информация требует проверки.
Взрывное устройство сработало, по их утверждениям, рядом с домом. Он был начинен металлическими шариками или гвоздями", - говорится в сообщении.

При этом местные паблики, на которые ссылается "РИА Мелитополь", пишут, что Ищук доставлен в больницу. Он находится в сознании, но состояние его оценивается как тяжелое.

"Павел Ищук когда-то был украинским журналистом, главным редактором издания "Город". Успел проработать и представителем местного городского головы", - отмечают в Telegram-канале.

Напомним, в центре оккупированного Бердянска (Запорожская область) произошел мощный взрыв, сообщалось о пострадавших.

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