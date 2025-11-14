Вибух на Транссибі: операція ГУР перекрила шлях зброї з КНДР для росіян

Головне управління розвідки Міноборони України влаштувало диверсію на Транссибірській магістралі. Нею до Росії, зокрема, доставляли зброю з Північної Кореї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР у Telegram.
Як зазначили у військовій розвідці, вибух на Транссибі прогримів 13 листопада біля населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ. У результаті рух вантажів Транссибірською магістраллю було заблоковано.
У ГУР пояснили, що Транссибірська магістраль - ключова залізнична артерія Росії, яку використовували для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з КНДР.
"У результаті спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний поїзд, пошкоджено залізничне полотно", - уточнили в розвідці.
Там уточнили, що кремлівські спецслужби не можуть забезпечити ефективний контроль навіть над одними з найважливіших для окупантів інфраструктурних об'єктів.
Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України регулярно проводить операції на території Росії.
Зокрема, нещодавно українські розвідники знищили три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кільцевий" у Московській області. Це важливий об'єкт для російських окупантів.
Також у жовтні внаслідок операції Головного управління розвідки в російському Ставрополі було ліквідовано трьох солдатів із 247-го кавказького козачого полку ВДВ Збройних сил РФ.
Операція відбулася в центрі міста - просто біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801.
Окупантів із цього полку підозрюють у воєнних злочинах проти українців.