Взрыв на Транссибе: операция ГУР перекрыла путь оружию из КНДР для россиян

Как отметили в военной разведке, взрыв на Транссибе прогремел 13 ноября возле населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ. В результате движение грузов по Транссибирской магистрали было заблокировано.

В ГУР объяснили, что Транссибирская магистраль - ключевая железнодорожная артерия России, которая использовалась для поставок оружия и боеприпасов, в том числе из КНДР.

"В результате спецоперации Главного управления разведки под откос сошел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно", - уточнили в разведке.

Там уточнили, что кремлевские спецслужбы не могут обеспечить эффективный контроль даже над одними из самых важных для оккупантов инфраструктурных объектов.