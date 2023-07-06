Вибух у суді Києва: Рада суддів перевірить розгляд справ тривалістю понад п'ять років

В Україні ініціюють вивчення стану розгляду судами справ, де підсудні утримуються під вартою понад п’ять років. Це пов'язано з вибухом у Шевченківському районному суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті Ради суддів України.

"Рада суддів України ініціює вивчення стану розгляду справ у судах, де обвинувачувані (підсудні) тримаються під вартою понад п’ять років аби в майбутньому не допустити та запобігти подібному розвитку подій", - йдеться в повідомленні.

В заяві зазначається, що буде зібрана не лише інформація про кількість таких справ та причини їх тривалого розгляду, а й інформація про стан матеріально-технічного забезпечення цих судів.

У РСУ констатували, що випадок у Шевченківському районному суді міста Києва викрив суттєві проблеми у процедурних питаннях Кримінального процесуального кодексу.

"Вони стосуються як недосконалості самого КПК з огляду на можливості зловживання сторонами своїми процесуальними правами, так формалізовану участь у процесах, що передбачають довічне ув’язнення, присяжних. Саме через вибуття з процесу одного присяжного напередодні стадії судових дебатів слухання у справі розпочалися спочатку", - зазначає Рада суддів.

У заяві наголошується, що ситуація з тривалим розглядом справ у кримінальних провадженнях, які передбачають участь присяжних, характерна для більшості судів у великих містах України, і "без удосконалення процедурних питань та змін до законодавства не обійтися".

Крім того, як йдеться в заяві, ретельного вдосконалення й посилення потребують й механізми конвоювання підсудних та, власне, система охорони в судах. Особливо в тих судах, які розглядають складні, резонансні, соціально-значимі кримінальні справи.

"Більшість таких судів, на відміну від Шевченківського районного суду, не обладнані залами судових засідань у достатній кількості, належними приміщеннями для утримання підсудних тощо. Про належне матеріально-технічне забезпечення більшості таких судів говорити на жаль не доводиться", - додають в РСУ.

Вибух у райсуді Києва

5 липня біля будівлі Шевченківського районного суду пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що один із підсудних підірвав там гранату.

Як дізналось РБК-Україна, зловмисником, який влаштував НП, виявився Ігор Гуменюк - колишній боєць добровольчого батальйону "Січ", який у 2015 році кинув гранату у нацгвардійців під будівлею Верховної ради. Він загинув на місці. У Національній гвардії розпочали службове розслідування за фактом подій, що відбулися у Шевченківському райсуді. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.