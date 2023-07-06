Взрыв в суде Киева: Совет судей проверит рассмотрение дел продолжительностью более пяти лет

В Украине инициируют изучение состояния рассмотрения судами дел, где подсудимые содержатся под стражей более пяти лет. Это связано со взрывом в Шевченковском районном суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Совета судей Украины.

"Совет судей Украины инициирует изучение состояния рассмотрения дел в судах, где обвиняемые (подсудимые) содержатся под стражей более пяти лет, чтобы в будущем не допустить и предотвратить подобное развитие событий", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что будет собрана не только информация о количестве таких дел и причинах их длительного рассмотрения, но и информация о состоянии материально-технического обеспечения этих судов.

В ССУ констатировали, что случай в Шевченковском районном суде Киева разоблачил существенные проблемы в процедурных вопросах Уголовного процессуального кодекса.

"Они касаются как несовершенства самого УПК, учитывая возможности злоупотребления сторонами своими процессуальными правами, так и формализованное участие в процессах, предусматривающих пожизненное заключение, присяжных. Именно из-за выбытия из процесса одного присяжного накануне стадии судебных прений слушания по делу начались сначала", - отмечает Совет судей.

В заявлении отмечается, что ситуация с длительным рассмотрением дел в уголовных производствах, предусматривающих участие присяжных, характерна для большинства судов в крупных городах Украины и "без усовершенствования процедурных вопросов и изменений в законодательство не обойтись".

Кроме того, как говорится в заявлении, в тщательном совершенствовании и усилении нуждаются и механизмы конвоирования подсудимых и, собственно, система охраны в судах. Особенно в тех судах, которые рассматривают сложные, резонансные, социально значимые уголовные дела.

"Большинство таких судов, в отличие от Шевченковского районного суда, не оборудованы залами судебных заседаний в достаточном количестве, надлежащими помещениями для содержания подсудимых и т.д. О надлежащем материально-техническом обеспечении большинства таких судов говорить не приходится", - добавляют в ССУ.

Взрыв в райсуде Киева

5 июля, у здания Шевченковского районного суда раздался взрыв. Позже выяснилось, что один из подсудимых взорвал там гранату.

Как узнало РБК-Украина, злоумышленником, устроившим ЧП, оказался Игорь Гуменюк - бывший боец добровольческого батальона "Сич", который в 2015 году бросил гранату у нацгвардейцев под зданием Верховной рады. Он погиб на месте. В Национальной гвардии начали служебное расследование по факту событий, произошедших в Шевченковском райсуде. Детальнее - в материале РБК-Украина.