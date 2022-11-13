Взрыв в Стамбуле. Информации об украинцах среди жертв нет, - МИД

В центре Стамбула, на улице Истикляль, произошел взрыв . Информации по поводу украинцев среди пострадавших пока нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Личности пострадавших устанавливаются. Турецкая власть также призывает пока воздержаться от посещения мест скопления людей", - добавляет спикер МИД.

Как пишет Николенко, украинские консулы сейчас в Стамбуле взаимодействуют с турецкими правоохранителями и больницами.

"Дмитрий Кулеба (Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, - ред.) срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывами на улице Истикляль", - пишет Николенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что местные власти Стамбула уже выступили с официальным заявлением касаемо взрыва, однако подробности будут сообщены общественности позже.

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