Небезпечна посилка була не одна: Смілянський розкрив деталі вибуху на "Укрпошті"

"На одному з наших сортувальних центрів "Укрпошти" у Києві стався вибух. Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей", - повідомив Смілянський.

За його словами, завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.

Гендиректор "Укрпошти" зазначив, що система контролю спрацювала, однак п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога. Також триває розслідування.

"Головне зараз - здоров’я людей. Дякуємо медикам за швидку допомогу постраждалим. Деталі - коли це дозволить слідство. Ще раз звертаюся до наших шановних клієнтів: будь ласка, не наражайте на небезпеку наших співробітників, а також ваших друзів і близьких", - додав він.