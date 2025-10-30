Опасная посылка была не одна: Смелянский раскрыл детали взрыва на "Укрпочте"

Взрыв на сортировочном центре "Укрпочты" в Киеве 30 октября произошел во время контроля за пересылкой запрещенных вещей. Опасная посылка была не одна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского.
"На одном из наших сортировочных центров "Укрпочты" в Киеве произошел взрыв. Инцидент произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей", - сообщил Смелянский.
По его словам, благодаря принятым мерам также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым.
Гендиректор "Укрпочты" отметил, что система контроля сработала, однако пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также продолжается расследование.
"Главное сейчас - здоровье людей. Спасибо медикам за скорую помощь пострадавшим. Детали - когда это позволит следствие. Еще раз обращаюсь к нашим уважаемым клиентам: пожалуйста, не подвергайте опасности наших сотрудников, а также ваших друзей и близких", - добавил он.
Напомним, сегодня, 30 октября, в Соломенском районе Киева в помещении "Укрпочты" прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали люди.
Сначала полиция сообщила о том, что взрыв произошел в сортировочном центре одного из почтовых операторов во время осмотра посылки.
В результате происшествия пострадали пятеро работников отделения почты. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
В то же время источники РБК-Украина уточнили, что взрыв произошел в помещении "Укрпочты". Позже эту информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.