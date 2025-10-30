Опасная посылка была не одна: Смелянский раскрыл детали взрыва на "Укрпочте"

"На одном из наших сортировочных центров "Укрпочты" в Киеве произошел взрыв. Инцидент произошел во время проведения процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей", - сообщил Смелянский.

По его словам, благодаря принятым мерам также удалось обнаружить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым.

Гендиректор "Укрпочты" отметил, что система контроля сработала, однако пятеро сотрудников получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также продолжается расследование.

"Главное сейчас - здоровье людей. Спасибо медикам за скорую помощь пострадавшим. Детали - когда это позволит следствие. Еще раз обращаюсь к нашим уважаемым клиентам: пожалуйста, не подвергайте опасности наших сотрудников, а также ваших друзей и близких", - добавил он.