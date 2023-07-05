UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибух у Шевченківському суді Києва: у районі будівлі перекрили рух транспорту

Фото: після вибуху у Шевченківському суді в районі будівлі перекрили рух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Після вибуху у Шевченківському районному суді Києва у районі будівлі було перекрито рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс у Telegram.

"Затримується рух автобусів №9, 14т, 14тк по вул. Дегтярівська, 31. В обох напрямках поліцією перекрито рух транспорту", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що рух організований за маршрутом: вулиця Теліги - вулиця Дорогожицька - вулиця Сім'ї Хохлових - вулиця Дегтярівська.

Вибух у Шевченківському райсуді

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня,у Шевченківському районному суді пролунав вибух. Згодом з'ясувалося, що вибухівку там підірвав підсудний, якого доправили до будівлі нацгвардійці.

Джерело РБК-Україна розповіло, що вибухівку підірвав чоловік, який у 2015 році кинув гранату у правоохоронців під будівлею Верховної ради. Ним виявився Ігор Гуменюк, який був бійцем добровольчого батальйону "Січ".

Зараз на місце події вже прибули поліцейські, спецназ та всі необхідні служби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВибухШевченковский райсуд