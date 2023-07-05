RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрыв в Шевченковском суде Киева: в районе здания перекрыли движение транспорта

Фото: после взрыва в Шевченковском суде в районе здания перекрыли движение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

После взрыва в Шевченковском районном суде Киева в районе здания было перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Київпастранс в Telegram.

"Задерживается движение автобусов №9, 14т, 14тк по ул. Дегтяревская, 31. В обоих направлениях полицией перекрыто движение транспорта", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что движение организовано по маршруту: улица Телиги - улица Дорогожицкая - улица Семьи Хохловых - улица Дегтяревская.

Взрыв в Шевченковском райсуде

Напомним, сегодня, 5 июля, в Шевченковском районном суде прогремел взрыв. Позже выяснилось, что взрывчатку там подорвал подсудимый, которого доставили в здание нацгвардейцы.

Источник РБК-Украина рассказал, что взрывчатку подорвал мужчина, который в 2015 году кинул гранату в правоохранителей под зданием Верховной рады. Им оказался Игорь Гуменюк, который являлся бойцом добровольческого батальона "Січ".

Сейчас на место происшествия уже прибыли полицейские, спецназ и все необходимые службы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВзрывШевченковский райсуд