Взрыв в Шевченковском суде Киева: в районе здания перекрыли движение транспорта

"Задерживается движение автобусов №9, 14т, 14тк по ул. Дегтяревская, 31. В обоих направлениях полицией перекрыто движение транспорта", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что движение организовано по маршруту: улица Телиги - улица Дорогожицкая - улица Семьи Хохловых - улица Дегтяревская.

Взрыв в Шевченковском райсуде

Напомним, сегодня, 5 июля, в Шевченковском районном суде прогремел взрыв. Позже выяснилось, что взрывчатку там подорвал подсудимый, которого доставили в здание нацгвардейцы.

Источник РБК-Украина рассказал, что взрывчатку подорвал мужчина, который в 2015 году кинул гранату в правоохранителей под зданием Верховной рады. Им оказался Игорь Гуменюк, который являлся бойцом добровольческого батальона "Січ".

Сейчас на место происшествия уже прибыли полицейские, спецназ и все необходимые службы.