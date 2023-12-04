Вибух у Шевченківському райсуді Києва: суд виніс вирок офіцеру та сержанту НГУ

Як повідомляється, суд засудив двох з п’яти обвинувачених у справі щодо вибуху в Шевченківському райсуді Києва..

Начальнику судової варти призначили покарання у вигляді арешту на 6 місяців, а його помічнику - строком на 2 місяці з відбуванням покарання на гауптвахті.

Вибух в Шевченківському райсуді Києва

Нагадаємо, 5 липня в Шевченківському райсуді Києва стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє - були поранені. Підозрюваним у скоєнні вибуху є колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк. Він був обвинувачений в підриві гранати біля Верховної ради 31 серпня 2015 року. З того моменту Гуменюк перебував в СІЗО.

Під час розслідування вибуху було повідомлено про підозру п'ятьом правоохоронцям:

трьом співробітникам ДУ "Київський слідчий ізолятор". Їм інкримінують службову недбалість;

двом військовослужбовцям Національної гвардії України. Їм інкримінують порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання.

Згідно з даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні підсудного до приміщення райсуду.