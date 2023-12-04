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Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: суд вынес приговор офицеру и сержанту НГУ

Фото: суд вынес приговор по делу о взрыве в Шевченковском райсуде Киева (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Суд вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве в Шевченковском районном суде Киева 5 июля. Начальника судебного караула и его помощника суд признал виновными в нарушении уставных правил караульной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона.

Как сообщается, суд осудил двоих из пяти обвиняемых по делу о взрыве в Шевченковском райсуде Киева.

Начальнику судебного караула назначили наказание в виде ареста на 6 месяцев, а его помощнику - сроком на 2 месяца с отбыванием наказания на гауптвахте.

Взрыв в Шевченковском райсуде Киева

Напомним, 5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое были ранены. Подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Он был обвинен в подрыве гранаты у Верховной рады 31 августа 2015 года. С этого момента Гуменюк находился в СИЗО.

В ходе расследования взрыва было сообщено о подозрении пяти правоохранителям:

  • трем сотрудникам ГУ "Киевский следственный изолятор". Им инкриминируют служебную халатность;
  • двум военнослужащим Национальной гвардии Украины. Им инкриминируют нарушение уставных правил караульной службы или патрулирование.

Согласно данным следствия, 5 июля 2023 подозреваемые принимали участие в этапировании подсудимого в помещение райсуда.

 
 

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КиевСуд