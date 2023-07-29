Під час розслідування вибуху у Шевченківському райсуді Києва було повідомлено про підозру п'ятьом правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Про підозру повідомили:

трьом співробітникам ДУ "Київський слідчий ізолятор". Їм інкримінують службову недбалість;

двом військовослужбовцям Національної гвардії України. Їм інкримінують порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання.

Згідно з даними слідства, 5 липня 2023 року підозрювані брали участь в етапуванні підсудного до приміщення райсуду.

Фото: Вибух у Шевченківському райсуді: повідомлено про підозру правоохоронцям (t.me/pgo_gov_ua)

"Під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду відповідальні посадовці ДУ «Київський слідчий ізолятора» та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі. В приміщенні суду арештант застосував вибухові засоби. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду", - пише пресслужба.

Зазначається, що підсудний тривалий час готувався до втечі й кустарно виготовляв кілька саморобних вибухових пристроїв. Він хотів підірвати їх в приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку.

"У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду", - додає Офіс генерального прокурора.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Вибух в київському суді

5 липня, в Шевченківському райсуді Києва стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє - були поранені. Підозрюваним у скоєнні вибуху є колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк. Він був обвинувачений в підриві гранати біля Верховної ради 31 серпня 2015 року. З того моменту Гуменюк перебував в СІЗО.

Більш детально про Гуменюка можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.