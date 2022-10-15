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Взрыв на шахте в Турции: количество жертв возросло более чем в 10 раз

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Суббота 15 октября 2022 02:46
Взрыв на шахте в Турции: количество жертв возросло более чем в 10 раз Фото: Число жертв в результате взрыва на шахте в Турции возросло до 25 человек (aa.com)
Автор: Олег Васкив

В результате взрыва на угольной шахте на севере Турции погибли 25 человек. В то же время пострадали 11, из которых 4 находятся в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджи.

"К сожалению, количество жертв в Бартине достигло 25 человек. Есть 11 пострадавших, которые находятся на лечении", - отметил чиновник.

Коджа указал, что 4 из раненых находятся в реанимации, из них 1 – в тяжелом состоянии.

По его словам, ранее пострадавших самолетами скорой помощи доставили в ожоговые центры Анкары и Стамбула.

Напомним, вечером 14 октября было известно, что жертвами взрыва на шахте в Турции стали 2 человека.

Местные журналисты предполагали, что причиной инцидента стал часто накапливающийся в угольных шахтах метан.

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