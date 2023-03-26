Вибух в російському Кірєєвську. Окупанти озвучили свою версію НП

Сьогодні, 26 березня, у російському місті Кірєєвськ Тульської області стався вибух. Як заявили окупанти, там спрацювала їх ППО та нібито збила український безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Як заявило російське міноборони, комплекс РЕБ "Поле-21" нібито вплинув на ударний український БПЛА. У нього з ладу було виведено систему навігації та він впав в районі Кірєєвська.
Окрім цього в міноборони окупантів похвалились, що російські засоби ППО в Тульській області забезпечують надійне прикриття цього напрямку.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 березня, у російському місті Кірєєвськ Тульської області стався вибух. В результаті якого було пошкоджено приватний та багатоповерховий будинок.
Нагадаємо, днями потужний вибух пролунав в одному з міст Ростовської області РФ.
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