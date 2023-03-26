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Взрыв в русском Киреевске. Оккупанты озвучили свою версию ЧП

Фото: взрыв в Тульской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 26 марта, в российском городе Киреевске Тульской области произошел взрыв. Как заявили оккупанты, там сработала их ПВО и якобы сбила украинский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Как заявило российское минобороны, комплекс РЭБ "Поле-21" якобы повлиял на ударный украинский БПЛА. У него из строя была выведена система навигации и он упал в районе Киреевска.

Кроме того, в минобороны окупантов похвастались, что российские средства ПВО в Тульской области обеспечивают надежное прикрытие этого направления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 марта, в российском городе Киреевске Тульской области произошел взрыв. В результате которого был поврежден частный и многоэтажный дом.

Напомним, на днях мощный взрыв прогремел в одном из городов Ростовской области РФ.

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