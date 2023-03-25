В одному з міст Ростовської області РФ пролунав потужний вибух (відео)
Сьогодні, 25 березня, у місті Азов Ростовської області пролунав потужний вибух. Його причини поки що невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Момент вибуху зняла одна з камер. За непідтвердженою інформацією, місцева влада з'ясовує причини інциденту.
На відео також можна помітити, що від вибуху спрацювали сигналізації припаркованих машин.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі вчора, 24 березня, було чути вибухи.
Також ми писали, що в Джанкої минулого тижня під час вибухів було знищено російські ракети "Калібр".
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