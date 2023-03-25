ua ru
Сб, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В одному з міст Ростовської області РФ пролунав потужний вибух (відео)

Новость на русском →
Азов, Субота 25 березня 2023 19:54
В одному з міст Ростовської області РФ пролунав потужний вибух (відео) Ілюстративне фото: в одному з міст Ростовської області РФ пролунав потужний вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 25 березня, у місті Азов Ростовської області пролунав потужний вибух. Його причини поки що невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Момент вибуху зняла одна з камер. За непідтвердженою інформацією, місцева влада з'ясовує причини інциденту.

На відео також можна помітити, що від вибуху спрацювали сигналізації припаркованих машин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі вчора, 24 березня, було чути вибухи.

Також ми писали, що в Джанкої минулого тижня під час вибухів було знищено російські ракети "Калібр".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вибух Ростовская область
NEWS
В Україні відключають опалення. Де і коли завершується опалювальний сезон
В Україні відключають опалення. Де і коли завершується опалювальний сезон
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію