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Взрыв в Ровенском ТЦК. СБУ установила, что Россия подорвала своего агента

Ровно, Среда 05 февраля 2025 14:30
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Взрыв в Ровенском ТЦК. СБУ установила, что Россия подорвала своего агента Фото: СБУ установила, что Россия взорвала своего агента в ТЦК в Ровно (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

СБУ установила, что россияне организовали теракт в Ровенском областном ТЦК 1 февраля. Оккупанты подорвали завербованного агента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Мужчину намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания. В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, Россия заблаговременно подготовила ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны. Завербованным агентом оказался 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быстрые заработки в Telegram-каналах.

Агент по указанию спецслужб РФ прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством (СВУ), которое было замаскировано в туристическом рюкзаке. Взрывчатка была снаряжена мобильным телефоном, к которому имели удаленный доступ российские спецслужбы. Еще один гаджет с дистанционным управлением фигурант держал в своих руках, когда заходил в здание ТЦК.

С помощью камеры телефона россияне зафиксировали момент, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение ТЦК и сразу активировали СВУ через вызов.

Продолжается расследование по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Взрыв в Ровенском ТЦК

Напомним, 1 февраля в районе ТЦК в Ровно прогремел взрыв. Источники РБК-Украина подтвердили, что взрыв произошел в здании ТЦК.

Позже стало известно, что в результате взрыва погиб один человек и еще шестеро получили ранения. Однако полиция не уточняла, кто именно пострадал в результате взрыва.

Также отметим, что на днях в Ровенской области СБУ задержала двух человек, которые пытались пронести в здание полиции в Ровно взрывчатку.

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Служба безопасности Украины Ровно ТЦК Взрыв
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