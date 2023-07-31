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Вибух у райсуді Києва: Гуменюк готував вибухівку два роки

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Київ, Понеділок 31 липня 2023 13:37
Вибух у райсуді Києва: Гуменюк готував вибухівку два роки Фото: з'явилися подробиці вибуху у районному суді у Києві 5 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському районному суді Києва, два роки готував вибухівку для втечі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

"Сам підозрюваний, коли перебував у Київському СІЗО, йому продовж двох років, по крапельці, невеличкими порціями передавали у вигляді ліків речовини, які стали основою для того, що він виготовив вибухівку, з якою, власне, і потрапив до Шевченківського суду", - розповіла вона.

За її словами, він готувався до втечі тривалий час і він кустарно зміг виготовити так званий "пояс шахіда" і кілька саморобних вибухових пристроїв.

"Він планував їх, як припускає слідство, підірвати в приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але втекти йому не вдалося", - додала Сапьян.

Вибух у райсуді Києва

5 липня біля будівлі Шевченківського районного суду Києва пролунав вибух. Виявилося, що один із підсудних підірвав там гранату.

Як пізніше дізналося РБК-Україна, зловмисником, який влаштував НП, виявився Ігор Гуменюк - колишній боєць добровольчого батальйону "Січ", який у 2015 році кинув гранату у нацгвардійців під будівлею Верховної ради. Він загинув дома. У Національній гвардії розпочали службове розслідування.

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