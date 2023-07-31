Взрыв в райсуде Киева: Гуменюк готовил взрывчатку два года

Бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева, два года готовил взрывчатку для побега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

"Сам подозреваемый, когда находился в Киевском СИЗО, ему в течение двух лет, по капельке, небольшими порциями передавали в виде лекарства вещества, что стали основой для того, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал в Шевченковский суд", - рассказала она.

По ее словам, он готовился к бегству длительное время, и он кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств.

"Он планировал их, как предполагает следствие, взорвать в помещении суда и скрыться, используя панику. Но убежать ему не удалось", - добавила Сапьян.

Взрыв в райсуде Киева

5 июля у здания Шевченковского районного суда Киева раздался взрыв. Оказалось, что один из подсудимых взорвал там гранату.

Как позже узнало РБК-Украина, злоумышленником, устроившим ЧП, оказался Игорь Гуменюк - бывший боец добровольческого батальона "Сич", который в 2015 году бросил гранату у нацгвардейцев под зданием Верховной рады. Он погиб на месте. В Национальной гвардии начали служебное расследование.