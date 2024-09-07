У Павлограді вже 82 постраждалих після обстрілу РФ

Фото: через обстріл РФ у Павлограді вже 82 постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)

У Павлограді вже 82 людини постраждали через обстріл РФ 6 вересня. Серед них - 7 неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Більше доби минуло після ракетної атаки на Павлоград, а люди продовжують звертатися по допомогу лікарів. На зараз – 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх", - розповів він. За даними голови ОВА, на стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих. "У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення", - зазначив Лисак.