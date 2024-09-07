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У Павлограді вже 82 постраждалих після обстрілу РФ

Дніпро, Субота 07 вересня 2024 13:30
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У Павлограді вже 82 постраждалих після обстрілу РФ Фото: через обстріл РФ у Павлограді вже 82 постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У Павлограді вже 82 людини постраждали через обстріл РФ 6 вересня. Серед них - 7 неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Більше доби минуло після ракетної атаки на Павлоград, а люди продовжують звертатися по допомогу лікарів. На зараз – 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх", - розповів він.

За даними голови ОВА, на стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих.

"У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення", - зазначив Лисак.

Обстріл Павлограда

Російські війська обстріляли Павлоград Дніпропетровської області 6 вересня. Окупанти атакували місто балістикою, ймовірно, п'ятьма ракетами "Іскандер-М"/KN-23.

Спочатку повідомлялося про п'ятьох потерпілих через атаку РФ, пізніше кількість поранених почала зростати - 18, 30, 40, 55, 58 постраждалих, серед них 5 неповнолітніх. Також одна людина загинула.

Вже вранці 7 вересня стало відомо вже про 74 постраждалих через обстріл Павлограда.

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