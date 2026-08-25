Вибух, пожежа, загибла і поранені: поблизу міста Самар проходить евакуація

Сьогодні вдень неподалік міста Самар пролунав вибух. Місцеві пабліки пишуть також про пожежу після нього. У кількох населених пунктах оголошено евакуацію. Є загибла та понад 10 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Самарівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у Facebook .

"На зараз відомо про одну людину, загиблу через вибух. Ще 11 поранені. Три приватні будинки зруйновані, 15 - пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали", - уточнив він.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що працює у Піщанці Самарівського району на місці воєнного злочину.

Влада Самарівського району просить стежити лише за офіційними повідомленнями щодо цієї події.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби, заявила адміністрація району.

Під час евакуації людям потрібно:

Мешканців Піщанської громади та Орлівщанського старостинського округу просять зберігати спокій та чітко виконувати вказівки представників влади, поліції та рятувальників.

Евакуація жителів відбувається "з небезпечної зони", за словами адміністрації.

Раніше РБК-Україна писало, що вночі 25 серпня окупанти ударили по ТРЦ в Дніпропетровській області. Через атаку виникла пожежа.

Також повідомлялося, що 21 серпня Росія била ударним БПЛА по найбільшому торговому комплексу Кривого Рогу. Спочатку було відомо про 2 загиблих і 50 постраждалих.

Крім того, примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини.