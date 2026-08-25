Вибух, пожежа, загибла і поранені: поблизу міста Самар проходить евакуація
Сьогодні вдень неподалік міста Самар пролунав вибух. Місцеві пабліки пишуть також про пожежу після нього. У кількох населених пунктах оголошено евакуацію. Є загибла та понад 10 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Самарівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області у Facebook.
Евакуація з Піщанської громади
Евакуація жителів відбувається "з небезпечної зони", за словами адміністрації.
Мешканців Піщанської громади та Орлівщанського старостинського округу просять зберігати спокій та чітко виконувати вказівки представників влади, поліції та рятувальників.
Під час евакуації людям потрібно:
- не наближатися до небезпечної території;
- не перешкоджати роботі екстрених служб;
- допомагати дітям, людям похилого віку та маломобільним громадянам;
- взяти із собою документи, необхідні ліки та речі першої потреби.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби, заявила адміністрація району.
Що ще відомо
Поруч із Піщанською селищною радою розгорнуто:
- мобільний штаб поліції,
- пункт прийому заяв,
- пункт надання медичної допомоги.
Поліцейські допомагають постраждалим, забезпечують правопорядок та приймають звернення громадян щодо пошкодження майна.
Влада Самарівського району просить стежити лише за офіційними повідомленнями щодо цієї події.
Оновлено о 20.17
Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що працює у Піщанці Самарівського району на місці воєнного злочину.
Ганжа провів нараду з:
- правоохоронцями,
- рятувальниками,
- представниками місцевої влади,
- профільними службами.
"На зараз відомо про одну людину, загиблу через вибух. Ще 11 поранені. Три приватні будинки зруйновані, 15 - пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали", - уточнив він.
Доступ до небезпечної території обмежений, зазначив Ганжа.
Раніше РБК-Україна писало, що вночі 25 серпня окупанти ударили по ТРЦ в Дніпропетровській області. Через атаку виникла пожежа.
Також повідомлялося, що 21 серпня Росія била ударним БПЛА по найбільшому торговому комплексу Кривого Рогу. Спочатку було відомо про 2 загиблих і 50 постраждалих.
Крім того, примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що у Синельниківському районі Дніпропетровщини.