Взрыв, пожар, погибшая и раненые: вблизи города Самар проходит эвакуация
Сегодня днем недалеко от города Самар произошел взрыв. Местные паблики также пишут о пожаре после него. В нескольких населенных пунктах объявлена эвакуация. Есть погибшая и более 10 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Самаровской районной государственной администрации Днепропетровской области в Facebook .
Эвакуация из Песчанской громады
Эвакуация жителей происходит "из опасной зоны", по словам администрации.
Жителей Песчанской громады и Орловщанского старостинского округа просят сохранять спокойствие и четко следовать указаниям представителей власти, полиции и спасателей.
Во время эвакуации людям нужно:
- не приближаться к опасной территории;
- не препятствовать работе экстренных служб;
- помогать детям, старикам и маломобильным гражданам;
- взять с собой документы, необходимые лекарства и вещи первой необходимости.
На месте работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и все профильные службы, заявила администрация района.
Что еще известно
Рядом с Песчанским поселковым советом развернуто:
- мобильный штаб полиции,
- пункт приема заявлений,
- пункт оказания медицинской помощи.
Полицейские помогают пострадавшим, обеспечивают правопорядок и принимают обращения граждан по поводу повреждения имущества.
Власти Самаровского района просят следить только за официальными сообщениями насчет этого события.
Оновлено в 20.17
Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что работает в Песчанке Самаровского района на месте военного преступления.
Ганжа провел совещание с:
- правоохранителями,
- спасателями,
- представителями местных властей,
- профильными службами.
"На данный момент известно об одном человеке, погибшем из-за взрыва. Еще 11 ранены. Три частных дома разрушены, 15 - повреждены. Людей из эпицентра взрыва эвакуировали", - уточнил он.
Доступ к опасной территории ограничен, отметил Ганжа.
Ранее РБК-Украина писало, что ночью 25 августа оккупанты ударили по ТРЦ в Днепропетровской области. Из-за атаки возник пожар.
Также сообщалось, что 21 августа Россия была ударным БПЛА по крупнейшему торговому комплексу Кривого Рога. Первоначально было известно о 2 погибших и 50 пострадавших.
Кроме того, принудительная эвакуация была объявлена еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской громад в Синельниковском районе Днепропетровщины.