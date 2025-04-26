Вибух у порту на півдні Ірану: постраждали понад 500 людей, є загиблі

У провінції Хормозган на півдні Ірану в суботу вдень стався потужний вибух, внаслідок якого є загиблі та постраждалі.

Інцидент стався близько 12:30 за місцевим часом у порту Шахід Раджаї. На місце події оперативно прибули групи швидкого реагування.

За попередніми даними, вибух стався в адміністративній будівлі. Джерела повідомляють, що причиною могла стати детонація паливного бака, однак офіційна версія поки що не підтверджена.

Через вибух роботу порту призупинено, щоб рятувальні та силові служби могли взяти ситуацію під контроль.

За останньою інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху постраждали щонайменше 406 людей. Кадри з місця інциденту демонструють серйозні руйнування будівель і техніки.

Точна кількість загиблих та характер травм постраждалих наразі з'ясовуються.

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За інформацією ЗМІ, стало відомо станом на 15:52 про 516 осіб постраждавших. За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули 4 людини.