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Взрыв в порту на юге Ирана: пострадали более 400 человек

Фото: Взрыв в порту Шахид Раджаи в Иране (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На юге Ирана в порту Шахид-Раджаи произошел мощный взрыв. Пострадали более 400 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr News.

В провинции Хормозган на юге Ирана в субботу днем произошел мощный взрыв, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени в порту Шахид Раджаи. На место происшествия оперативно прибыли группы быстрого реагирования.

По предварительным данным, взрыв произошел в административном здании. Источники сообщают, что причиной могла стать детонация топливного бака, однако официальная версия пока не подтверждена.

Из-за взрыва работа порта приостановлена, чтобы спасательные и силовые службы могли взять ситуацию под контроль.

По последней информации СМИ, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 406 человек. Кадры с места инцидента демонстрируют серьезные разрушения зданий и техники.

Точное количество погибших и характер травм пострадавших пока выясняются.

Напомним, что сегодня, 26 апреля в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв. Разрушено офисное здание.

Волна взрыва была настолько мощной, что разрушила офисное здание и повредила десятки автомобилей. Работа порта временно приостановлена для ликвидации последствий.

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