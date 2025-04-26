Взрыв в порту на юге Ирана: пострадали более 400 человек

В провинции Хормозган на юге Ирана в субботу днем произошел мощный взрыв, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени в порту Шахид Раджаи. На место происшествия оперативно прибыли группы быстрого реагирования.

По предварительным данным, взрыв произошел в административном здании. Источники сообщают, что причиной могла стать детонация топливного бака, однако официальная версия пока не подтверждена.

Из-за взрыва работа порта приостановлена, чтобы спасательные и силовые службы могли взять ситуацию под контроль.

UPDATE:

Порт Шахид Раджаи возле Бандар-Аббаса, на юго-западе Ирана, был местом крупного взрыва и пожара в 2019 году, во время которого погиб по меньшей мере один спасатель.

В 2020 году все судоходство в порту было остановлено на несколько часов после того, как компьютеры порта вышли из строя. pic.twitter.com/QNif4C7lYe - FlashFeed (@FlashFeed365) 26 апреля 2025 года

По последней информации СМИ, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 406 человек. Кадры с места инцидента демонстрируют серьезные разрушения зданий и техники.

Точное количество погибших и характер травм пострадавших пока выясняются.