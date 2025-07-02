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Взрыв под Житомиром: два человека погибли, 15 пострадали

Житомир, Среда 02 июля 2025 20:31
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Взрыв под Житомиром: два человека погибли, 15 пострадали Фото: под Житомиром прогремел взрыв (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

На трассе под Житомиром сегодня, 2 июля, прогремело два взрыва. Уже известно о как минимум двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в Telegram.

"В населенном пункте Березина возле Житомира на трассе M-06 произошло два взрыва. Мы можем констатировать о двух погибших, 15 человек пострадали", - отметил Бунечко.

Он уточнил, что также в результате взрыва были повреждены частные дома.

На месте инцидента развернули оперативный штаб. Пострадавшим предоставляют всю необходимую помощь. По трассе обеспечили минимальный проезд.

Также глава ОВА призвал украинцев, которые планировали поездку по трассе M-06, перенести ее до конца сегодняшнего дня, пока на месте работают оперативно-следственные группы.

Взрыв под Житомиром

Напомним, сегодня, 2 июля, под Житомиром прогремел мощный взрыв. Изначально сообщалось, что инцидент произошел на заправке.

При этом в небе в районе взрыва поднялся густой дым.

Детальнее об инциденте - в материале РБК-Украина.

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Житомир Взрыв
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