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Вибух в Парижі: кількість поранених зросла до 37 осіб

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Четвер 22 червня 2023 01:06
Вибух в Парижі: кількість поранених зросла до 37 осіб Фото: через вибух у столиці Франції постраждали щонайменше 37 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В найстарішому районі столиці Франції, 21 червня, пролунав вибух. В результаті завалилася частина будівлі, постраждали щонайменше 37 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив, що серед 37 поранених 4 перебувають у критичному стані. Розбір завалів триває досі.

"Цієї ночі ми можемо знайти мертві тіла або живих людей" - зазначив Дарманін.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку всім постраждалим зі сцени у Єлисейському палаці.

Вибух в Парижі

В 5-му окрузі Парижу пролунав гучний вибух. За попередніми даними стався витік газу в одному з будинків. Під завалами опинился десятки людей.

Місцеві жителі повідомили про пожежу в кількох будівлях. Над Парижем було видно великий шлейф диму.

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Париж Вибух
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