Вибух в Парижі: кількість поранених зросла до 37 осіб
В найстарішому районі столиці Франції, 21 червня, пролунав вибух. В результаті завалилася частина будівлі, постраждали щонайменше 37 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив, що серед 37 поранених 4 перебувають у критичному стані. Розбір завалів триває досі.
"Цієї ночі ми можемо знайти мертві тіла або живих людей" - зазначив Дарманін.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку всім постраждалим зі сцени у Єлисейському палаці.
Вибух в Парижі
В 5-му окрузі Парижу пролунав гучний вибух. За попередніми даними стався витік газу в одному з будинків. Під завалами опинился десятки людей.
Місцеві жителі повідомили про пожежу в кількох будівлях. Над Парижем було видно великий шлейф диму.
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