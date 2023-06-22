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Взрыв в Париже: количество раненых выросло до 37 человек

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Четверг 22 июня 2023 01:06
Взрыв в Париже: количество раненых выросло до 37 человек Фото: из-за взрыва в столице Франции пострадали не менее 37 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В старейшем районе столицы Франции, 21 июня, раздался взрыв. В результате рухнула часть здания, пострадали по меньшей мере 37 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что среди 37 раненых 4 находятся в критическом состоянии. Разбор завалов продолжается до сих пор.

"Этой ночью мы можем найти мертвые тела или живых людей" - отметил Дарманин.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку всем пострадавшим со сцены в Елисейском дворце.

Взрыв в Париже

В 5-м округе Парижа раздался громкий взрыв. По предварительным данным произошла утечка газа в одном из домов. Под завалами оказались десятки человек.

Местные жители сообщили о пожаре в нескольких зданиях. Над Парижем был виден большой шлейф дыма.

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Париж Взрыв
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