Вибух в Парижі: кількість постраждалих зросла, під завалами люди

В Парижі збільшилась кількість постраждалих в результаті вибуху. Під завалами досі знаходяться люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Сьогодні в найстарішому районі міста, пролунав гучний вибух. Наразі відомо, що чотири людини перебувають у критичному стані.

Телеканал BFM заявляє, що зараз відомо про 29 постраждалих. Двоє людей досі вважаються зниклими безвісти, їх шукають під завалами.

Вибух в Парижі

Сьогодні, 21 червня, в п'ятому окрузі Парижа пролунав вибух, в результаті якого завалилася частина будівлі. Попередньо, в одному з будинків на площі Альфонса Лаверана вибухнув газ.

Детальніше про сьогоднішній вибух в французькій столиці можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.