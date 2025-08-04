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Вибух у номері та 6 постраждалих: нові деталі пожежі в готелі Львова

Фото: у Львові спалахнула пожежа в готелі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 4 серпня, із львівського готелю "Власта" госпіталізували шість людей. Попередня причина - в одному з номерів стався вибух після чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

За інформацією міської ради, пожежа в готелі "Власта" охопила близько 300 квадратних метрів. На момент інциденту всередині перебували люди - всіх евакуювали.

"Відомо про шістьох потерпілих, серед них - двоє дітей. Усі госпіталізовані до Першого медичного обʼєднання", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, життю потерпілих нічого не загрожує - у більшості легкі травми. Однак один із постраждалих отримав серйозні опіки. Попередньо, вибух стався саме в його номері.

Причини вибуху та пожежі наразі встановлюються. На місці події працюють усі необхідні служби, зокрема слідчо-оперативна група.

Що відомо про пожежу у готелі Львова

Нагадаємо, у понеділок, 4 серпня, у Львові спалахнула пожежа у готелі "Власта".

Як повідомив РБК-Україна речник ДСНС Віталій Туровцев, о 12:23 надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Клепарівська,30.

Займання виникло попередньо на 9 поверсі будівлі. До місця події було направлено рятувальників за підвищеним номером виклику.

Рятувальниками евакуювали 15 людей. Наразі надзвичайники проводять роботи з ліквідації займання.

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ЛьвівПожежаВибух