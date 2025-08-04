Взрыв в номере и 6 пострадавших: новые детали пожара в гостинице Львова

Сегодня, 4 августа, из львовского отеля "Власта" госпитализировали шесть человек. Предварительная причина - в одном из номеров произошел взрыв после чего вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.
По информации городского совета, пожар в гостинице "Власта" охватил около 300 квадратных метров. На момент инцидента внутри находились люди - всех эвакуировали.
"Известно о шести пострадавших, среди них - двое детей. Все госпитализированы в Первое медицинское объединение", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, жизни пострадавших ничего не угрожает - у большинства легкие травмы. Однако один из пострадавших получил серьезные ожоги. Предварительно, взрыв произошел именно в его номере.
Причины взрыва и пожара сейчас устанавливаются. На месте происшествия работают все необходимые службы, в частности следственно-оперативная группа.
Обновлено в 15:45
Во Львове спасатели полностью потушили пожар в гостинице и вывели из здания 11 человек. Шестерых из них госпитализировали в больницы.
Тушение осложняло сильное задымление, которое мешало быстро найти очаг огня и эвакуировать людей.
К ликвидации пожара привлекли 70 спасателей и 14 единиц спецтехники ГСЧС. Причины возгорания выясняют правоохранители.
Фото: во Львове вспыхнул пожар в гостинице (t.me/dsns_telegram)
Напомним, в понедельник, 4 августа, во Львове вспыхнул пожар в гостинице "Власта".
Как сообщил РБК-Украина представитель ГСЧС Виталий Туровцев, в 12:23 поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Клепаривская,30.
Возгорание возникло предварительно на 9 этаже здания. К месту происшествия были направлены спасатели по повышенному номеру вызова.
Спасателями эвакуировали 15 человек. Сейчас чрезвычайники проводят работы по ликвидации возгорания.