Вибух невідомого об’єкта над Києвом: Ігнат відповів, чи працювала ППО та чому лунала тривога

"Повітряні сили не займаються небесними тілами. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії", - констатував він.

За словами Ігната, повітряні сили не працювали на цьому напрямку.

"Повітряні сили працювали по "шахедах". Повітряне командування "Схід" 10 "шахедів" знищило, там була гаряча бойова робота. І в той час, як працювали там, в Києві всі спостерігали ось таке незвичне явище", - додав він.

Коментуючи оголошення повітряної тривоги, Ігнат відповів наступне: "А як ви хотіли? В країні йде війна, щось вибухнуло в небі. Треба ж реагувати якось. Це несподівано було для всіх - позаштатна ситуація. Безумовно, повітряне командування "Центр" оголосило повітряну тривогу, щоб, як мінімум, з’ясувати, що трапилось".

Він нагадав, що були такі випадки, коли росіяни застосовували комплекс С-400 або балістичного озброєння, коли тривогу оголошували невчасно.

"Не завжди є інформація, що противник їх застосував. Це дуже тонкі речі. В країні війна і краще перестрахуватись", - додав Ігнат.