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Вибух невідомого об’єкта над Києвом: Ігнат відповів, чи працювала ППО та чому лунала тривога

Фото: речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Повітряні сили не займаються небесними тілами, тому українська ППО не працювала під час вибуху невідомого об’єкта над Києвом. Водночас повітряну тривогу оголосили, оскільки трапилась внештатна ситуація, на яку треба було реагувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Повітряні сили не займаються небесними тілами. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії", - констатував він.

За словами Ігната, повітряні сили не працювали на цьому напрямку.

"Повітряні сили працювали по "шахедах". Повітряне командування "Схід" 10 "шахедів" знищило, там була гаряча бойова робота. І в той час, як працювали там, в Києві всі спостерігали ось таке незвичне явище", - додав він.

Коментуючи оголошення повітряної тривоги, Ігнат відповів наступне: "А як ви хотіли? В країні йде війна, щось вибухнуло в небі. Треба ж реагувати якось. Це несподівано було для всіх - позаштатна ситуація. Безумовно, повітряне командування "Центр" оголосило повітряну тривогу, щоб, як мінімум, з’ясувати, що трапилось".

Він нагадав, що були такі випадки, коли росіяни застосовували комплекс С-400 або балістичного озброєння, коли тривогу оголошували невчасно.

"Не завжди є інформація, що противник їх застосував. Це дуже тонкі речі. В країні війна і краще перестрахуватись", - додав Ігнат.

Як повідомлялось, яскравий спалах в небі увечері 19 квітня помітили не лише в Києві, а й у деяких білоруських містах. Зокрема, Гомелі та Мозирі.

При цьому у NASA спростували, що спалах над Києвом міг бути викликаний падінням з орбіти супутника, а тим що трапилося вже зайнялося Космічне агентство України.

Нагадаємо, у небі над Києвом 19 квітня зафіксували яскравий спалах, після чого у столиці та області оголосили повітряну тривогу та повідомили про повітряний об'єкт.

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КиївПВО