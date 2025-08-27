Вибух на нафтопроводі "Рязань-Москва" зупинив постачання до столиці РФ, - джерела

Як зазначають співрозмовники у Головному управлінні розвідки, повідомлення про сильний "хлопок" у пабліках міста Рязань супроводжувалися масштабною пожежею.

Уже за кілька годин на місце події прибули бригади екстрених служб для її ліквідації.

Місцеві мешканці повідомляють, що у районі села Божатково залізничного району Рязані перебувають правоохоронці та ремонтні бригади, які займаються усуненням наслідків вибуху та пожежі.

Магістраль з 2018 року перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть", що забезпечує потреби російської армії.

За інформацією ГУР МО, транспортування нафтопродуктів до Москви тимчасово зупинене, а представники "Транснєфті" підраховують збитки від інциденту.